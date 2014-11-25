新闻稿：尽管中国降息，但采取激进刺激措施的可能性较低--标普

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香港，2014年11月24日—标准普尔评级服务今日表示，中国人民银行11月21日宣布降息，但并不表明中国政府计划再度采取激进的刺激措施来支撑经济发展。此次降息是中国央行两年来的首次降息。

亚太区首席经济学家Paul Gruenwald表示：“我们认为此次降息的主要目的是形成合理的融资成本，平滑经济调整进程。”

近几个月来中国的实际融资成本受两个因素影响处于上升中。首先，一些银行继续区别对待良好信贷和不太好的信贷，因此针对部分借款人，收取更高的名义利率。其次，通胀水平下降，就既定的名义利率水平而言，实际借款成本上升。随着经济增长持续放缓，上述货币状况趋紧态势是不乐见的，因此政府决定采取进一步的政策举措对抗增长放缓。

我们认为，经济增速放缓，包括市场预期今年中国国内生产总值(GDP)增长率可能无法达成7.5%的目标，也促使政府采取措施。

展望未来，我们依旧认为经济增速放缓将在数个方面助益中国经济。首先，将控制近几年信贷快速扩张导致的金融过度（financial excesses）。其次，将释放部分资源，有助于经济再平衡，促使经济增长更加依赖消费推动。美国经济复苏带来的外部需求提振，也将有助于支持上述努力。