表格：台湾10月M2年增率走缓至4.98%，因股市不活络及外资汇出

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月25日 - 台湾央行周二公布，10月货币总计数M2年增率为4.98%，较上月的5.31%走低，主要因股市较不活络，证券划拨存款减少及外资净汇出。
2014年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2014年
10月 4.98 7.18
9月 5.31 7.36
8月 5.64 7.56
7月 5.63 7.65
6月 5.74 7.46
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93
2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97
2012年
12月 3.67 4.91
11月 3.26 3.65
10月 3.29 3.57
9月 3.96 3.35
8月 3.69 2.73
7月 3.80 2.88
6月 4.19 3.18
5月 4.40 3.24
4月 4.72 3.77
3月 5.05 3.47
2月 4.92 2.84
1月 5.22 3.86(完)
台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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