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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 16:54 BJT

表格：台湾10月M2年增率走缓至4.98%，因股市不活络及外资汇出

路透台北11月25日 - 台湾央行周二公布，10月货币总计数M2年增率为4.98%，较上月的5.31%走低，主要因股市较不活络，证券划拨存款减少及外资净汇出。

2014年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2014年

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97

2012年

12月 3.67 4.91

11月 3.26 3.65

10月 3.29 3.57

9月 3.96 3.35

8月 3.69 2.73

7月 3.80 2.88

6月 4.19 3.18

5月 4.40 3.24

4月 4.72 3.77

3月 5.05 3.47

2月 4.92 2.84

1月 5.22 3.86(完)

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