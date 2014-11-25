俄罗斯评等：标普称即便俄国陷入衰退，也不太可能下调其债信评级

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透莫斯科11月25日 - 评级机构标准普尔的主权评级资深主管Christian Esters周二称，即使俄罗斯陷入衰退，也不太可能改变俄罗斯债信评级。
“即便经济陷入衰退，外部和财政缓冲因素足够强大，可以支撑该国评级，”他在莫斯科一个会议上表示。
同一场会议上，标普分析师Tatiana Lysenko表示，该机构预计俄罗斯将在在第四季陷入技术性衰退。她称，俄罗斯经济第三季较前季萎缩0.5%，第四季料将进一步下滑。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。