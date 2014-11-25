俄罗斯评等：标普称即便俄国陷入衰退，也不太可能下调其债信评级

路透莫斯科11月25日 - 评级机构标准普尔的主权评级资深主管Christian Esters周二称，即使俄罗斯陷入衰退，也不太可能改变俄罗斯债信评级。

“即便经济陷入衰退，外部和财政缓冲因素足够强大，可以支撑该国评级，”他在莫斯科一个会议上表示。

同一场会议上，标普分析师Tatiana Lysenko表示，该机构预计俄罗斯将在在第四季陷入技术性衰退。她称，俄罗斯经济第三季较前季萎缩0.5%，第四季料将进一步下滑。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)