《路透晚报》--11月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：小涨，索尼股价因电子产品部门营收目标而劲升

日本股市周二上涨，上周五中国意外降息，在日本长周末假期结束后激励进入市场的投资人。日经指数小涨0.3%，报17,407.62点。东证股价指数上升0.6%，报1,409.15点。JPX-日经400指数小涨0.6%，报12,849.27点。

--中国股市：沪综指收升1.4%续创逾三年新高，降息利好持续发酵

中国股市沪综指收升1.4%，续创逾三年收盘新高。分析师指出，降息利好持续发酵，集自贸区、国企改革及迪士尼等多种题材于一身的上海本地股今日领涨。板块有序轮动令市场交投保持活跃，新股申购虽对资金面有所影响，但高涨的做多氛围推动大盘连四日走升。

沪综指收报2,567.60点，大涨34.72点或1.37%，此前收盘高点为2011年8月29日的2,576.41点；上证A股今日成交2,814亿元人民币。

--香港股市：恒指收盘小跌，因投资者趋于谨慎

香港股市收盘小跌，在中国意外降息引发一波上涨行情后，投资者转为谨慎，对仓位展开整理。恒生指数下滑0.2%，收报23,843.91点。恒生国企指数下跌0.6%，收报10,782.91点。

--汇市：日圆/美元上涨，因日央行部分委员对QE感到担心

日圆上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松措施的门槛很高，且在美国第三季国内生产总值(GDP)修正值公布前，美元难以大幅升高。美元兑日圆最新报117.96日圆，下跌0.3%；欧元兑日圆跌0.4%，至146.44日圆；欧元今日微幅下跌，欧元兑美元下滑0.1%，至1.2427美元，脱离本月稍早触及的近两年低点1.2358。

--欧元债市：欧元区公债收益率守在低位，因市场预期ECB将放松政策

欧元区公债收益率持稳在纪录低位。欧洲央行总裁德拉吉誓言将采取一切必要手段提高欧元区通胀率。西班牙10年期公债收益率低于2%，爱尔兰公债收益率在1.5%下方，葡萄牙公债收益率低于3%。德国10年期公债收益率跌1个基点至0.77%。希腊10年期公债收益率日内下滑5个基点，但仍处接近8%的高位。

--国际油市：布兰特原油期货跌至79.50美元，因OPEC大幅减产的预期消退

布兰特原油期货跌至79.50美元，因交易员对石油输出国组织(OPEC)将大幅减产的期待消退，但美国和德国GDP数据强劲的希望则为市场提供些许支撑。0838GMT，布兰特原油期货交投于每桶79.55美元，下跌0.13美元；美国原油期货涨0.12美元至每桶75.91美元。

--全球金市：金价保持在1,200美元左右，聚焦美元走势与瑞士公投

黄金价格持于每盎司1,200美元左右，上日曾小幅下跌；交易员关注美元以及瑞士举行的央行黄金储备全民公决，以得到更多交易指引。0840GMT，现货金涨至每盎司1,201.20美元，低于周五所创的三周高位1,207.70美元。