更新版 1-香港社会：旺角占领区部分清场时发生冲突，多名示威者被带走

(新增现场发生冲突，多位示威人士被带走)

路透香港11月25日 - 香港当局周二对旺角部分示威者占领区进行清场，下午警方在亚皆老街一带协助执达主任执行禁制令期间，与示威者发生多次推撞，多人被带上警车。

警方呼吁公众人士保持克制，尽快离开现场。在这两个月的示威行动中，旺角地区一直是最为激烈冲突的发生地。此前香港法院发出禁制令，判决部分街道须重新开放。

早上执行法庭令的执达主任重新开放了旺角亚皆老街，让车辆可以自由通行，大批警员在现场戒备。

清场行动初始未遭遇太多阻碍，但午后警方应执达主任的要求介入协助，驱赶留守人士，期间与示威者发生多次推撞。

示威者稍早已拆除帐篷并收拾个人物品，随后头戴白色头盔和身穿马甲的工作人员将木制路障从马路上移开。法院的此项禁制令是因应一家小巴公司的申请，该公司指路障影响了公司业务。

一些示威者举着黄色横幅，要求中国政府允许香港实现全面民主。

一位27岁头戴明黄色安全帽和防毒面具的示威者表示，就算当局清理了这块地方，他们争取真正普选权的斗争也没有停止，“这只会促使人们考虑用其他方式继续这场运动”。

香港特首梁振英称这些示威活动是非法的，呼吁参与者回家。数以百计的示威者仍然沿附近的弥敦道安营扎寨。香港媒体称本周稍后这里部分地区也将被清理。(完)