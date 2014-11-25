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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 16:31 BJT

台湾央行：共发行969亿台币存单，存单发行余额减5亿

路透台北11月25日 - 台湾央行周二公布，共发行964亿台币存单，与今日存单到期金额969亿相较，存单发行余额减5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 928

91天期 0.93 31

182天期 1.05 5

央行上日共发行2,090.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,723.9亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为572亿台币，累积超额准备为4,008亿台币、加计前期1%的超额准备为4,714亿台币。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)
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