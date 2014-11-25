版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 16:33 BJT

新兴汇市：日圆强势与人民币反弹支持亚币，韩元转为上涨

人民币兑美元 开盘报6.1438，而之前官方中间价为6.1390。稍后人民币随中间价走强。

日圆 上扬，因日本央行总裁黑田东彦称近期日圆下滑有利出口商，但由于进口成本提高，将损害家庭、小型企业和非制造业。

马币(林吉特) 走高，因马来西亚交易商回补空仓。坡元 微升，因数据显示新加坡第三季经济增速快于此前预估。

菲律宾披索 下滑，因电子设备进口放缓，令人担忧该国出口。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.94 118.28 +0.29 -10.73 105.28

坡元 1.3029 1.3028 -0.01 -3.05 1.2632

台币 30.966 31.010 +0.14 -3.28 29.950

韩元 1110.50 1112.30 +0.16 -4.96 1055.40

泰铢 32.82 32.83 +0.03 +0.12 32.86

菲律宾披索 44.97 44.91 -0.13 -1.27 44.40

印尼卢比 12161.00 12148.00 -0.11 -0.01 12160.00

印度卢比 61.91 61.94 +0.04 -0.18 61.80

马币 3.3515 3.3520 +0.01 -2.27 3.2755

人民币 6.1388 6.1417 +0.05 -1.38 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐