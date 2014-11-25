新兴汇市：日圆强势与人民币反弹支持亚币，韩元转为上涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
人民币兑美元 开盘报6.1438，而之前官方中间价为6.1390。稍后人民币随中间价走强。
日圆 上扬，因日本央行总裁黑田东彦称近期日圆下滑有利出口商，但由于进口成本提高，将损害家庭、小型企业和非制造业。
马币(林吉特) 走高，因马来西亚交易商回补空仓。坡元 微升，因数据显示新加坡第三季经济增速快于此前预估。
菲律宾披索 下滑，因电子设备进口放缓，令人担忧该国出口。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 117.94 118.28 +0.29 -10.73 105.28
坡元 1.3029 1.3028 -0.01 -3.05 1.2632
台币 30.966 31.010 +0.14 -3.28 29.950
韩元 1110.50 1112.30 +0.16 -4.96 1055.40
泰铢 32.82 32.83 +0.03 +0.12 32.86
菲律宾披索 44.97 44.91 -0.13 -1.27 44.40
印尼卢比 12161.00 12148.00 -0.11 -0.01 12160.00
印度卢比 61.91 61.94 +0.04 -0.18 61.80
马币 3.3515 3.3520 +0.01 -2.27 3.2755
人民币 6.1388 6.1417 +0.05 -1.38 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛/高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。