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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 16:59 BJT

台湾汇市：外资汇入令台币收小升，人民币盘中反弹激励亚币

* 台币收盘小升，外资午后汇入
    * 月底出口商仍有美元卖压
    * 明日实质交易暂估在30.880-30.930

    路透台北11月25日 - 台币兑美元  周二小幅收升。受惠人民币盘中挥
别弱势格局，韩元小涨，午后外资接续逾一周以来的汇入行情，台币收升，不过量能偏向清
淡。
    
    汇银人士表示，午后外资抛汇力道较为明显，只不过，台币升破30.9之后也令美元买盘
一阵阵出笼，买需还算强劲，令台币反弹回升幅度也受限。
    
    〞但就算出口商也进来丢(美元)，台币了不起也到30.800吧，〞一家外商银交易员说。
    
    另一家本地商银交易员则表示，从台币贬破30.8走向31.0时，其实出口商的美元卖盘出
来的并不多，惜售心态充斥。只不过，美元长线仍旧看多，但月底将至，出口商又还有一些
美元的卖压待消化，这预料可能令台币的走势僵持在30.9附近一阵子，不排除随后台币再有
走弱的可能。
    
    中国人民币 虽收贬，但盘中曾震荡走升，因中资大行结汇助推。韩元兑美元
 转为上升，表现超出地区其他货币，因本地出口商的月末结算需求。托管银行买
入韩元，之前海外投资者连续第六天买超韩国股票。
          
    交易员预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.880-30.930 。台币今日主要交易区
间在30.871-30.938，上日交易区间在30.895-30.919。    
    
    台湾股市周二小幅收跌，结束此前连续四日涨势。外资及陆资在台股买超28.93亿台币
，连六日共买超384.05亿台币。 
           
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略微
缩小；一个月远汇报价 尾盘在30.893/30.907左右，上日纽约盘收在30.940。
    
     
    本周全球重要经济事件与数据包括： 
    11/25(二)：德国第三季国内生産总值(GDP)修正值；美国第三季企业获利初值、GDP数
据修正值；美国9月FHFA房价和CaseShiller 20个城市房价指数；美国11月消费者信心指数
、里奇蒙联储综合制造业指数；经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望报告；欧洲金融市
场协会金融论坛，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚、法国经济部长马克龙和日
本央行副总裁中曾宏出席。日本央行总裁黑田东彦发表讲话和召开记者会。
    11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值；美国10月建筑许可年率修正
值；美国10月个人收支、耐久财订单；美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值；美
国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数；欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰。
    11/27(四)：感恩节假期，美国市场休市；中国1-10月规模以上工业企业利润；澳洲第
三季资本支出；德国11月失业人数；欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数；
加拿大第三季经常帐(亿加元)；韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産；日本10
月CPI、家庭支出、失业率；日本10月工业生産初值、零售销售。OPEC在维也纳举行会议，O
PEC秘书长巴德里召开记者会。
    11/28(五)：感恩节假期，美国金融市场提前休市；英国11月GfK消费者信心指数；日本
10月建筑订单和房屋开工；欧元区11月HICP初值、10月失业率；加拿大第三季GDP、10月PPI
。 
    11/29(六)：台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
   
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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