台湾汇市：外资汇入令台币收小升，人民币盘中反弹激励亚币

* 台币收盘小升，外资午后汇入 * 月底出口商仍有美元卖压 * 明日实质交易暂估在30.880-30.930 路透台北11月25日 - 台币兑美元 周二小幅收升。受惠人民币盘中挥 别弱势格局，韩元小涨，午后外资接续逾一周以来的汇入行情，台币收升，不过量能偏向清 淡。 汇银人士表示，午后外资抛汇力道较为明显，只不过，台币升破30.9之后也令美元买盘 一阵阵出笼，买需还算强劲，令台币反弹回升幅度也受限。 〞但就算出口商也进来丢(美元)，台币了不起也到30.800吧，〞一家外商银交易员说。 另一家本地商银交易员则表示，从台币贬破30.8走向31.0时，其实出口商的美元卖盘出 来的并不多，惜售心态充斥。只不过，美元长线仍旧看多，但月底将至，出口商又还有一些 美元的卖压待消化，这预料可能令台币的走势僵持在30.9附近一阵子，不排除随后台币再有 走弱的可能。 中国人民币 虽收贬，但盘中曾震荡走升，因中资大行结汇助推。韩元兑美元 转为上升，表现超出地区其他货币，因本地出口商的月末结算需求。托管银行买 入韩元，之前海外投资者连续第六天买超韩国股票。 交易员预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.880-30.930 。台币今日主要交易区 间在30.871-30.938，上日交易区间在30.895-30.919。 台湾股市周二小幅收跌，结束此前连续四日涨势。外资及陆资在台股买超28.93亿台币 ，连六日共买超384.05亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略微 缩小；一个月远汇报价 尾盘在30.893/30.907左右，上日纽约盘收在30.940。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/25(二)：德国第三季国内生産总值(GDP)修正值；美国第三季企业获利初值、GDP数 据修正值；美国9月FHFA房价和CaseShiller 20个城市房价指数；美国11月消费者信心指数 、里奇蒙联储综合制造业指数；经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望报告；欧洲金融市 场协会金融论坛，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚、法国经济部长马克龙和日 本央行副总裁中曾宏出席。日本央行总裁黑田东彦发表讲话和召开记者会。 11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值；美国10月建筑许可年率修正 值；美国10月个人收支、耐久财订单；美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值；美 国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数；欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰。 11/27(四)：感恩节假期，美国市场休市；中国1-10月规模以上工业企业利润；澳洲第 三季资本支出；德国11月失业人数；欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数； 加拿大第三季经常帐(亿加元)；韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産；日本10 月CPI、家庭支出、失业率；日本10月工业生産初值、零售销售。OPEC在维也纳举行会议，O PEC秘书长巴德里召开记者会。 11/28(五)：感恩节假期，美国金融市场提前休市；英国11月GfK消费者信心指数；日本 10月建筑订单和房屋开工；欧元区11月HICP初值、10月失业率；加拿大第三季GDP、10月PPI 。 11/29(六)：台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.966 31.010 30.871-31.020 31.015 5.42 6.43 元太外汇经纪公司 30.965 31.008 30.872-31.020 31.012 3.03 3.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.130/-0.110 (完)