欧元债市：欧元区公债收益率守在低位，因市场预期ECB将放松政策

“二线国家债券表现强劲，市场似乎愈发猜测欧洲央行最快在下周就会出台大规模货币宽松政策，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略师Orlando Green表示。

德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.77%。

希腊10年期公债收益率 日内下滑5个基点，但仍处接近8%的高位。希腊代表正在巴黎与国际债权人展开关于救援计划的谈判。(完)