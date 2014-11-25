欧元债市：欧元区公债收益率守在低位，因市场预期ECB将放松政策

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“二线国家债券表现强劲，市场似乎愈发猜测欧洲央行最快在下周就会出台大规模货币宽松政策，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略师Orlando Green表示。
“我们预计这个主题将在近期持续。”
德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.77%。
希腊10年期公债收益率 日内下滑5个基点，但仍处接近8%的高位。希腊代表正在巴黎与国际债权人展开关于救援计划的谈判。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛/张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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