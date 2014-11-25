更新版 1-中国汇市：中资大行结汇助人民币逆转收升，成交额创逾两个月新高

* 人民币低位振荡后小幅收升 * 盘间一度刷新近两个月新低 * 中资大行结汇助推，成交额创逾两个月新高 * 年内大幅走贬或走升的可能性均不大 (更新报价和评论) 路透北京11月25日 - 中国人民币兑美元 周二低位震荡后小幅收升，盘间一 度刷新近两个月新低。交易员反映，中资大行大量结汇压抑了贬值动能，全天成交额放大至 逾两个月来新高。 “今天结汇很多，本来临近月末还有几笔石油购汇，但上面一直压着。尾盘部分美元多 头看结汇压得比较坚决，也就止损出来了。”一股份行交易员说，央行在降息后可能还是想 控制一下贬值幅度，短期走势还要看监管层意图。 另一股份行交易员称，昨日人民币即期低于中间价之后，亦有一些中资大行结汇。如果 是央行出手干预的话，预计央行不太希望看到人民币大幅贬值的情况出现。年内人民币可能 在6.10-6.15区间双向波动，大幅走贬的可能性偏低。 今天成交额高达276亿美元，为今年9月16日281亿美元以来最大单日成交额。 全球汇市方面，日圆周二上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松(QE)措 施的阻力很大，而且在美国第三季国内生产总值(GDP)修正值数据公布前，美元难以大幅升 高。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1365 6.1417 0.08% 中间价 6.1390 6.1420 0.05% 成交额 276亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.14% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 161 6.1305 6.1466 2014年来即期升贬值幅度 -1.35% 1年期美元/人民币掉期升水< 1370 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :06 1年期NDF 6.2560/90 6.2595 CNH即期 6.1501/21 6.1581 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽/黄凯)