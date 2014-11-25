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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:25 BJT

更新版 1-中国汇市：中资大行结汇助人民币逆转收升，成交额创逾两个月新高

* 人民币低位振荡后小幅收升
    * 盘间一度刷新近两个月新低
    * 中资大行结汇助推，成交额创逾两个月新高
    * 年内大幅走贬或走升的可能性均不大

 (更新报价和评论)
    路透北京11月25日 - 中国人民币兑美元 周二低位震荡后小幅收升，盘间一
度刷新近两个月新低。交易员反映，中资大行大量结汇压抑了贬值动能，全天成交额放大至
逾两个月来新高。
           
    “今天结汇很多，本来临近月末还有几笔石油购汇，但上面一直压着。尾盘部分美元多
头看结汇压得比较坚决，也就止损出来了。”一股份行交易员说，央行在降息后可能还是想
控制一下贬值幅度，短期走势还要看监管层意图。

    另一股份行交易员称，昨日人民币即期低于中间价之后，亦有一些中资大行结汇。如果
是央行出手干预的话，预计央行不太希望看到人民币大幅贬值的情况出现。年内人民币可能
在6.10-6.15区间双向波动，大幅走贬的可能性偏低。
    
    今天成交额高达276亿美元，为今年9月16日281亿美元以来最大单日成交额。
            
    全球汇市方面，日圆周二上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松(QE)措
施的阻力很大，而且在美国第三季国内生产总值(GDP)修正值数据公布前，美元难以大幅升
高。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日       升贬
 即期成交价格               6.1365            6.1417     0.08%
 中间价                     6.1390            6.1420     0.05%
 成交额                     276亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   0.14% (上限±2%)  日高       日低
 日内波动幅度(pips)         161               6.1305     6.1466
 2014年来即期升贬值幅度     -1.35%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<  1370                         
 CNY1Y=CFXS>                                             
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间17  今日              上日       
 :06                                                     
 1年期NDF                   6.2560/90         6.2595     
 CNH即期                    6.1501/21         6.1581     
            
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽/黄凯)
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