投行观点：明年中国有机会降准，中资股整体有中双位数回报--高盛

路透香港11月25日 - 投行高盛周二称，预期中国短期内货币政策保持平稳，明年有机会下调银行存款准备金率，而中资股在2015年整体回报料达中双位数。

高盛资深中国经济分析师邓敏强在记者会上称，中国最近的减息行动是向市场释出注意经济增长放慢的信号，但不代表央行会大量“放水”，预计未来数月中国将保持平稳的货币政策，对经济有正面作用，然不会有重要刺激作用。

“中国再减息或下调存款准备金率的机会增加，但不预期短期内再有行动，明年如果外汇流入速度放慢，就有机会降准。”他说。

他并称，预期明年中国将有更多金融改革，例如有进一步开放资本帐、加强人民币汇率弹性。减息虽然对短期汇价造成波动，但明年汇价大致稳定，预料明年底人民币兑美元中间价为6.16。

高盛预期，2015年中国实质经济增长7%，较今年7.4%增速减慢，但股市将有中双位数的回报，主要受惠于企业盈利增长以及改革令估值提升。

该行设定2015年沪深300指数 目标为3,000点，恒生国企指数 和恒生指数 目标分别为12,300点和26,500点。三个指数较现水平约有11-14%潜在升幅。

该行中国首席策略分析师刘劲津称，明年首季中国GDP有可能录得6.1%的按季增长，明显低于今年第四季的8%按季增长，并对股市带来挑战，然该行预期明年中国将出台更多实质性改革如地方国企改革、医疗改革以及刺激消费政策，因此建议于明年初增持保险、医护、科技和公用事业板块。

“我们偏好A股多于H股，因为A股的盈利增长相对较高，且传统上每年首季A股表现较佳。”他说。

高盛预期，明年A股企业盈利增长13%，H股增幅8%。

沪深300指数周二收涨1.37%，报2,685.56070点；恒生国企指数和恒生指数则跌0.55%及0.21%，报10,782.91点及23,843.91点。（完）