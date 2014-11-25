《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月25日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：尽管守住1.2358美元的近期低点，但市场短期仍承受抛压，可能跌至200个月移动均线切入位1.2224。这是重要支撑位，且可能守住首次下探--该支撑位在2010年和2012年都守住跌势。较长期来看，会最终跌破向1.2040/00，随后是2005年低点1.1640。
美元/日圆：美元看似在1月和2006年10月高点119.40/88以及120.00的心理关口前裹足不前。我们指出1.618倍的费波纳奇回档技术位在119.07，且认为在此水准会有一些获利了结。日线相对强弱指标(RSI)尚未确认新高，显示上涨势头有所丧失。
上涨的支撑位当前在117.36，带来短期支撑，该支撑不破，则上探走势依旧。跌破的话，将发出跌至11月17日低点115.45的信号，且可能跌至11月10日低点113.86。
英镑/美元：近期在盘整，我们认为上周创出的1.5592美元是近期低点，必须突破轻阻力位1.5735/37，才能确认以及激发涨至11月7日低点1.5792的反弹走势。涨势预计在2013年11月低点1.5855遭遇强阻力，随后是四个月下行趋势线1.5913。关键阻力位依然是1.6184--10月21日高点。若受制于此，则整体仍呈空头走势。跌破1.5595/92的近期低点会打开跌至2013年走势78.6%回档位1.5320的走势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2437 1.2442 -0.04 -9.52 1.3745
美元/日圆 118.02 118.26 -0.20 +12.08 105.30
欧元/日圆 146.76 147.11 -0.24 +1.47 144.63
美元/瑞郎 0.9666 0.9663 +0.03 +8.27 0.8928
英镑/美元 1.5682 1.5705 -0.15 -5.28 1.6556
美元/加元 1.1293 1.1277 +0.14 +6.34 1.0620
澳元/美元 0.8552 0.8613 -0.71 -4.05 0.8913
新西兰元/美元 0.7799 0.7855 -0.71 -4.96 0.8206
欧元/瑞郎 1.2022 1.2021 +0.01 -2.03 1.2271
欧元/英镑 0.7928 0.7920 +0.10 -4.45 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2607 9.2524 +0.09 +4.67 8.8474
美元/挪威克朗 6.8009 6.7790 +0.32 +12.11 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。