台湾股市：第三季上市公司税前净利5,079亿台币，年增28.49%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月25日 - 台湾金管会周二发布的统计资料显示，台湾上市公司第三季单季税前净利为5,079亿台币，较去年同期增加1,126亿，成长幅度28.49%。
若加计上柜公司，全数上市柜公司单季税前净利达5,421亿台币，年增率提高至29.16%。
金管会的新闻稿指出，今年第三季上市公司获利成长主要因半导体的各应用领域景气活络带动半导体需求强劲、DRAM景气回温及智慧型手机与平板电脑需求畅旺等因素所致。
税前净利成长行业主要为半导体业、其他电子业及电脑及周边设备业；衰退产业主要为化学工业、建材营造业及通信网路业。
累计今年第一至第三季，上市公司累计税前净利为1兆2,932亿台币，较去年同期增加2,154亿元，成长幅度19.98%；加计上柜公司后，前三季累计净利年成率达到20.28%。
以营收来看，上市及上柜公司第三季单季营收也年成长5.01%，累计今年前三季营收则成长5.13%。(完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。