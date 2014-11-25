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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:18 BJT

台湾股市：第三季上市公司税前净利5,079亿台币，年增28.49%

路透台北11月25日 - 台湾金管会周二发布的统计资料显示，台湾上市公司第三季单季税前净利为5,079亿台币，较去年同期增加1,126亿，成长幅度28.49%。

若加计上柜公司，全数上市柜公司单季税前净利达5,421亿台币，年增率提高至29.16%。

金管会的新闻稿指出，今年第三季上市公司获利成长主要因半导体的各应用领域景气活络带动半导体需求强劲、DRAM景气回温及智慧型手机与平板电脑需求畅旺等因素所致。

税前净利成长行业主要为半导体业、其他电子业及电脑及周边设备业；衰退产业主要为化学工业、建材营造业及通信网路业。

累计今年第一至第三季，上市公司累计税前净利为1兆2,932亿台币，较去年同期增加2,154亿元，成长幅度19.98%；加计上柜公司后，前三季累计净利年成率达到20.28%。

以营收来看，上市及上柜公司第三季单季营收也年成长5.01%，累计今年前三季营收则成长5.13%。(完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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