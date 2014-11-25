澳洲经济：澳元若继续下跌将有助于经济增长--央行副总裁

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“我们看到了一些调整，但如果我们对于基本面的评估是对的，预计会看到更多调整。”
澳元兑美元 过去三个月累计跌约0.08美元，至0.8600美元，但兑欧元和日圆均上涨，因欧洲和日本央行进一步放松政策。
洛威称澳元汇率高企令人担心，澳洲薪资水平太高，不具有竞争力。但他指出过去两年的薪资增速一直与通胀受抑的情况相符，而总的来说薪资在国民收入中所占的比重相当小。
“从一定程度上讲，担心澳洲整体薪资状况，其实是在担心汇率，”他说。“如果汇率下跌，情况显然就会不一样了。”(完)
(编译 洪曦/田建华/艾茂林; 审校 张明钧/高琦)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。