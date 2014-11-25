澳洲经济：澳元若继续下跌将有助于经济增长--央行副总裁

“我们看到了一些调整，但如果我们对于基本面的评估是对的，预计会看到更多调整。”

澳元兑美元 过去三个月累计跌约0.08美元，至0.8600美元，但兑欧元和日圆均上涨，因欧洲和日本央行进一步放松政策。

洛威称澳元汇率高企令人担心，澳洲薪资水平太高，不具有竞争力。但他指出过去两年的薪资增速一直与通胀受抑的情况相符，而总的来说薪资在国民收入中所占的比重相当小。

“从一定程度上讲，担心澳洲整体薪资状况，其实是在担心汇率，”他说。“如果汇率下跌，情况显然就会不一样了。”(完)