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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 16:52 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，银行业卖超7亿台币

路透台北11月26日 - 台湾柜台买卖中心周三
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     12.50     19.50        -7.00
     票券业      1.00         0        +1.00
     证券业     14.50      8.50        +6.00
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