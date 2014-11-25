欧洲汇市：澳元兑美元触及四年低点，此前央行副总裁称澳元估值过高

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦11月25日 - 澳元兑美元周二触及四年低点，此前澳洲央行副总裁洛威表示澳元估值过高。
洛威还称，澳元进一步下跌将有助于支持经济成长，同时也会让薪资以国际标准衡量不那么昂贵。
澳元兑美元 跌至0.8532美元，为2010年7月以来低点，日内跌幅近1%。交易商称0.8540处的止损卖单被触发。
洛威称，澳元处于高位，令人担忧澳洲薪资过高，影响该国竞争力。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。