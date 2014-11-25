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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 17:29 BJT

欧洲汇市：澳元兑美元触及四年低点，此前央行副总裁称澳元估值过高

路透伦敦11月25日 - 澳元兑美元周二触及四年低点，此前澳洲央行副总裁洛威表示澳元估值过高。

洛威还称，澳元进一步下跌将有助于支持经济成长，同时也会让薪资以国际标准衡量不那么昂贵。

澳元兑美元 跌至0.8532美元，为2010年7月以来低点，日内跌幅近1%。交易商称0.8540处的止损卖单被触发。

洛威称，澳元处于高位，令人担忧澳洲薪资过高，影响该国竞争力。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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