《路透晚报》--11月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企：1-10月累计利润同比增6.1%，成本增幅持续高于收入增幅--财政部

中国财政部周二公布数据显示，今年1-10月全国国有企业利润同比增长6.1%，较1-9月增幅5.9%有小幅回升；但值得注意的是，成本增幅持续高于收入增幅，负债增幅亦高于资产增幅。

--《焦点》债台高筑的中国小企业不一定能从央行降息中受益

中国意外降息也许并不能让那些债务负担最沉重的小企业获得多少安慰，因为银行业越来越变得嫌贫爱富，只青睐那些实力强、有偿债能力的企业。

--《焦点》中国降息给楼市雪中送炭，春暖花开仍然遥远

继930房贷政策放宽后，量价齐跌的中国楼市又迎来央行降息的雪中送炭。此举对刺激房地产市场信心及短期需求料将立竿见影，然而从中长期看楼市尚难以真正走出泥沼。

--新闻稿：尽管中国降息，但采取激进刺激措施的可能性较低--标普

标准普尔评级服务今日表示，中国人民银行11月21日宣布降息，但并不表明中国政府计划再度采取激进的刺激措施来支撑经济发展。此次降息是中国央行两年来的首次降息。

--美中贸易：美国初步决定对中国进口轿车和轻型卡车轮胎征收反补贴关税

美国商务部周一认定，从中国进口的轮胎享受不公平的政府补贴，因此即将对中国进口轮胎征收反补贴关税。商务部初步决定，对从中国进口的轿车和轻型卡车轮胎征收最高达81.29%的反补贴关税。

--香港数据：10月出口值按年增速放慢至2.7%，欧盟日本市场疲弱

香港政府统计处周二公布，10月整体出口值按年上升2.7%，速度较9月份减慢，虽然美国市场增长略为加快，但欧盟及日本等主要市场表现依然疲弱。

【金融】

--新闻稿：中国降息对国内银行信用状况影响中性，但利润率压力依旧存在

标准普尔评级服务今日表示，中国降息对国内银行整体信用状况的影响可能不大，但银行利润率预计将面临额外压力。降息将令国内银行的净息差进一步承压，而持续金融脱媒已让银行净息差面临压力。但预期净息差的收窄不会严重削弱银行的利润率，以致对其信用状况构成压力。

--中港个股：农行优先股周五挂牌转让，浦发和兴业银行优先股获核准

中国新开展的优先股试点正在积极推进，首个在国内完成优先股发行的中国农业银行周二公告称，公司400亿元人民币优先股周五将挂牌转让；而浦发银行和兴业银行表示，其非公开发行优先股计划已获证监会核准。

--中国金融：三季度信用卡逾期半年未偿信贷环比增长近一成--央行

中国央行公布，三季度末信用卡逾期半年未偿信贷环比增长9.46%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额1.60%，环比增加0.03个百分点。

--中国保险：1-10月原保险保费收入1.7万亿元，同比增18%--保监会

中国保险监督管理委员会公布，1-10月原保险保费收入17,301.5亿元人民币，同比增长18.25%。1-10月产险公司原保险保费收入6,173.01亿元，同比增16.29%；寿险公司原保险保费收入11,128.38亿元，增长19.36%。

--中港贸易：10月香港净流入内地黄金量按月升13%，连续三个月回升

香港政府统计处周二发布的数据显示，10月份由香港净流入中国 内地的黄金量按月升13%，连续三个月上升，且为七个月来最高的单月净流入水平。

【固定收益】

--中国公开市场：降息后正回购利率跟降并续缩量，料利率仍有下调空间

紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元人民币。业内人士认为，为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。

--中国债市动态：现券收益率先下后上，受国开一级新债需求不佳带动

中国银行间债市周二早盘现券收益率先下后上，国债期货走势同步。交易人士表示，央行降息后公开市场今日正回购量价齐跌，为债市再注入利好，带动收益率盘初继续小跌；不过随后因一级国开新债中标结果多高于预期，二级市场收益率转为掉头走升。

--中国货币市场：银行间流动性继续改善，证交所隔夜回购利率维持高位

受公开市场正回购操作减量，以及国库现金定存投标支撑，中国银行间资金市场周二流动性继续改善，隔夜虽小涨，但七天期跌幅明显，为近20个基点(bp)。不过IPO未结束，交易所资金面仍不乐观，其中隔夜品种最新成交在接近30%的高位。

--新债招标：中国国开行七及10年增发债收益率倒挂，投资户需求不佳

中国国家开发银行周二招标的四期固息增发债，除三年期外，其余品种收益率均高于预期，其中七年和10年期甚至出现倒挂。交易员称，央行降息后正回购量价齐跌令现券再迎利好，但投资户对当前位置现券投资价值认可度不高，致长端品种需求不佳。

--中国债市：三个月国库现金定存利率走高，因可跨年并逢近日资金略紧

中国财政部周二招标的600亿元人民币三个月国库现金定期存款，利率较上次涨46个基点(bp)至4.56%，为下半年以来高点。因近日资金市场略显偏紧，且本次定期存款可跨年末关键时点，增加存款考虑依旧是主要需求。

--《中国新债预测》五年续发国债收益率均值3.38%，降久期偏好料影响需求

中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，降息后债市收益率再下台阶，但今日正回购利率跟降，对市场的进一步推动作用有限，国开行中长期新债定位更是远高于预期，预计明日新债需求亦中规中矩，利率接近或略超二级市场水平，均值在3.38%左右。

【外汇】

--中国汇市：中资大行结汇助人民币逆转收升，成交额创逾两个月新高

中国人民币兑美元周二低位震荡后小幅收升，盘间一度刷新近两个月新低。交易员反映，中资大行大量结汇压抑了贬值动能，全天成交额放大至逾两个月来新高。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.4%续创逾三年新高，降息利好持续发酵

中国股市沪综指周二收升1.4%，续创逾三年收盘新高。分析师指出，降息利好持续发酵，集自贸区、国企改革及迪士尼等多种题材于一身的上海本地股今日领涨。板块有序轮动令市场交投保持活跃，新股申购虽对资金面有所影响，但高涨的做多氛围推动大盘连四日走升。

--中国基金：基金销售及份额登记等业务可外包，将实行备案管理

中国证券投资基金业协会近日发布基金业务外包服务指引（试行），自明年2月1日起实施。这意味国内公募和私募基金管理公司的基金销售、销售支付、份额登记等后台业务今后可以外包，这些基金外包业务将实行备案管理。

--路透专访：互联网和金融双剑合璧，上海钢联欲建大宗商品闭环生态链