中国经济：四条铁路投资项目获批，总投资662亿元--发改委

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月25日 - 中国国家发展和改革委员会批复长春至白城铁路扩能改造工程等四条铁路项目的可行性研究报告，总投资662.4亿元人民币。这是10月以来发改委第六批集中批复铁路投资项目。
据发改委网站刊登的公告称，对既有长春至白城铁路实施增建第二线工程，全长325.7公里，旨在扩大铁路运输能力、促进区域经济社会发展。该项目投资规模为196.4亿元。
此外，发改委并批复对既有渝怀铁路涪陵至梅江段实施增建二线工程，功能定位为客货并重的区际干线铁路，全长339公里，总投资191.1亿元。
另外两条铁路项目分别是阳平关至安康铁路增建第二线工程以及新建自内蒙古锡林郭勒盟黑城子站至河北张家口市铁路项目。
为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。10月以来，发改委共分六批集中批复铁路等基建投资项目，目前累计投资额度已经超过9,000亿元。
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欲浏览更多详情，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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