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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 17:43 BJT

表格：英国10月抵押贷款批准件数同比下滑16%，为2013年5月来最低--BBA

路透伦敦11月25日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的经季节调整数据显示，英国银行业者10月批准37,076件购房抵押贷款，为2013年5月以来最低，同比下降16%。

英国银行业者10月抵押贷款净发放额为正8.61亿英镑，为2014年1月以来最低。

以下为具体数据：

10月 9月 2013年10月

购房抵押贷款批准数 37,076 39,127 43,918

10月 9月 2013年10月

经季节调整净抵押贷款 +0.861 +0.898 +0.355

(单位10亿英镑)

(完)

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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