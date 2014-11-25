表格：英国10月抵押贷款批准件数同比下滑16%，为2013年5月来最低--BBA

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦11月25日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的经季节调整数据显示，英国银行业者10月批准37,076件购房抵押贷款，为2013年5月以来最低，同比下降16%。
英国银行业者10月抵押贷款净发放额为正8.61亿英镑，为2014年1月以来最低。
以下为具体数据：
10月 9月 2013年10月
购房抵押贷款批准数 37,076 39,127 43,918
10月 9月 2013年10月
经季节调整净抵押贷款 +0.861 +0.898 +0.355
(单位10亿英镑)
(完)
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。