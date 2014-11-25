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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:37 BJT

标题新闻：马来西亚11月1-25日棕榈油出口较上月同期下降3.3%至1,098,870吨--船货调查机构SGS

注：SGS的全称为Societe Generale de Surveillance

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