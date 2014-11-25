《中国债市每日综述》现券及期货震荡下行，公开市场利好不敌获利回吐压力

* 现券及国债期货震荡下跌

* 早盘初段曾延续上日暖势，因央行正回购量价齐跌

* 但一级新债定位偏高引发止盈盘涌出

* 获利太丰厚，市场短线料仍需震荡消化

路透上海11月25日 - 中国银行间市场现券及国债期货周二震荡下行。早盘央行公开市场正回购量价同降，一度带动收益率惯性下滑，但场内累计获利盘太过丰厚，随着国开行新债收益率定位偏高，止盈盘涌出扭转了现券及国债期货的强势，国债期货全天成交并再创14个月来的新高。

交易员们认为，今年以来现券收益率下行即快又深，市场可能还会震荡一段时间，消化获利了结压力，但总体来看，收益率上行空间有限，因基本面和政策预期仍利好债市。

“获利太丰厚了，”上海一大型券商交易员称。

上海一商业银行交易员表示，早盘受央行正回购缩量，且利率再降20个bp利好刺激，现券和国债期货再涨，但随后国开债招标收益率高于预期，机构迅速出脱手中获利部位，午后市况渐渐企稳，现券收益率较盘中最低点反弹有7-8个bp。

紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元人民币。业内人士认为，为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。

IRS走势基本和现券类似。上述交易员指出，IRS今日先下后上，曲线呈陡峭化态势，其中五年整体上行幅度在4个bp左右，一年上行约1-2个bp。

一级市场上，国家开发银行 招标的四期固息增发债，除三年期外，其余品种收益率均高于预期，其中七年和10年期甚至出现倒挂。交易员称，央行降息后正回购量价齐跌令现券再迎利好，但投资户对当前位置现券投资价值认可度不高，致长端品种需求不佳。

剩余期限约9.75年的固息国开债140222券最新成交收益率 在3.91%，盘中最低曾到3.7885%，上日尾盘为3.86%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.29元，较上日结算价跌0.292元，或0.30%，成交15,542手再创14个月来的新高。

**银行间流动性续改善，交易所仍不乐观**

受公开市场正回购操作减量，以及国库现金定存投标支撑，银行间资金市场流动性继续改善，隔夜虽小涨，但七天期跌幅明显，逾10个基点(bp)。不过IPO未结束，交易所资金面仍不乐观，其中隔夜品种最高成交在42%的高位。

交易员认为，目前来说看不到其他不利因素，因此本轮IPO结束后，资金面恢复稳定，甚至进一步宽松的可能性较大。

北京一银行交易员称，早盘国开行等机构资金供给充裕，所以感觉压力不大。“资金面没有大问题，打新(股)过去就会恢复了。”

周一起，沪深两市有11只新股密集发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在周二(25日)，当日冻结资金量约9,150亿元。

上海一银行交易员表示，今日央行公开市场仅进行了50亿元的正回购操作，且利率下跌20bp，显示出宽松意味；而招标的600亿元国库现金定存，对资金面的暂时缓和也有助力。

财政部上午招标的600亿元三个月国库现金定期存款，利率较上次涨46个基点(bp)至4.56%。另据统计，本周四(27日)还将有600亿元的国库现金定存到期，意味着收回等量资金。

但对券商、基金等机构来说，在证券交易所借钱就成本颇高了。上交所隔夜回购 收盘攀升至33%，上日收盘价为12.75%；同时七天期品种 收在9.2%，较银行间市场同期限资金价格高出一倍半。

长期资金方面，一年期shibor 今日续降近5个bp至4.7560%；银行间一年期贷款基础利率(loan prime rate，LPR)报价 在上日走低20bp后，今日维持在5.56%水平未变。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,541.46 亿元，较上日的10,150.61亿元略增；其中，隔夜品种成交7,987.23亿元，上日为7,726.21亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6648 2.5960 +6.88 7,987.23

七天 3.3612 3.5052 -14.40 1,732.29

14天 4.1377 3.8083 +32.94 575.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 33.0000 12.7500 +2025.00 3,229.46

七天 9.2000 8.0000 +120.00 319.72

14天 6.3000 6.0000 +30.00 53.22

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7800 2.7300 +5.00 --

七天 3.3000 3.5000 -20.00 --

14天 3.8600 3.5900 +27.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5590 2.5540 +0.50 --

七天 3.2760 3.2230 +5.30 --

三个月 4.1562 4.1450 +1.12 --