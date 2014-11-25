投行观点：中国铁路基建股板块2015年将受惠三大增长动力--麦格理

路透香港11月25日 - 投行麦格理周二发表报告称，中国的铁路基建股板块来年将受惠三大增长动力：中国在第13个五年计划的城镇化基建投资、中国协助其他发展中国家建设基建网络，以及企业通过改善效率及利率下调环境降低负债。

报告相信，基于中国铁路总公司近几个月来批准了多个新项目，2015年中国的铁路投资将保持平稳，料整体铁路投资将与今年的水平相若，约8,000亿元人民币。

在中国第13个五年计划（2016-2020年），麦格理预期铁路投资焦点将由发展高铁网络转为城际高速网络，并在中国中部和西部持续投资。中铁建 及中铁 将最受惠。

该投行并预期，内地政府在推动城镇化及建设保障住房方面的投资将持续强劲。此外，铁路基建板块亦将得益于海外铁路和基建投资的增加。中铁和中铁建在城镇化建设市场具有控制性的市场份额，加上中交建 均将获益于保障房建设和棚户区改造，以及参与海外基建项目的机会。

报告称，中国铁路基建板块目前的净负债对股本比率介乎77-125%，中铁建的负债率最低，而中交建则最高。中国央行上周五意外降息后，中交建股价锐升12.6%。该行经济师预测未来六个月央行将再减息两次共50个基点，这将有助改善该板块2015年盈利水平。