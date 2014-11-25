投行观点：中国铁路基建股板块2015年将受惠三大增长动力--麦格理

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月25日 - 投行麦格理周二发表报告称，中国的铁路基建股板块来年将受惠三大增长动力：中国在第13个五年计划的城镇化基建投资、中国协助其他发展中国家建设基建网络，以及企业通过改善效率及利率下调环境降低负债。
报告相信，基于中国铁路总公司近几个月来批准了多个新项目，2015年中国的铁路投资将保持平稳，料整体铁路投资将与今年的水平相若，约8,000亿元人民币。
在中国第13个五年计划（2016-2020年），麦格理预期铁路投资焦点将由发展高铁网络转为城际高速网络，并在中国中部和西部持续投资。中铁建 及中铁 将最受惠。
该投行并预期，内地政府在推动城镇化及建设保障住房方面的投资将持续强劲。此外，铁路基建板块亦将得益于海外铁路和基建投资的增加。中铁和中铁建在城镇化建设市场具有控制性的市场份额，加上中交建 均将获益于保障房建设和棚户区改造，以及参与海外基建项目的机会。
报告称，中国铁路基建板块目前的净负债对股本比率介乎77-125%，中铁建的负债率最低，而中交建则最高。中国央行上周五意外降息后，中交建股价锐升12.6%。该行经济师预测未来六个月央行将再减息两次共50个基点，这将有助改善该板块2015年盈利水平。
麦格理称，中铁建仍是板块的首选，把其H股目标价由8.75港元上调至10.13港元；把中铁的H股目标价由4.75港元升至6.14港元。至于中交建的H股目标价则由6.83港元升至8.98港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。