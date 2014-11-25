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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 18:19 BJT

德国经济：并未处于衰退，实际表现接近经济实力--财政部长

路透柏林11月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，德国经济未陷入衰退。

“我们的经济并未处于衰退，”朔伊布勒在一次辩论中对德国下议院表示。“经济成长不像原来那么好，但实际表现接近于经济实力。”

朔伊布勒表示，德国在研发方面投入数额巨大，只投资于有形的基础建设并不合理。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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