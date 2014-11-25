德国经济：并未处于衰退，实际表现接近经济实力--财政部长

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林11月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，德国经济未陷入衰退。
“我们的经济并未处于衰退，”朔伊布勒在一次辩论中对德国下议院表示。“经济成长不像原来那么好，但实际表现接近于经济实力。”
朔伊布勒表示，德国在研发方面投入数额巨大，只投资于有形的基础建设并不合理。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。