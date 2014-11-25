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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:59 BJT

金属期市：期铜价格持稳，中国虽放松政策但需求担忧犹存

“投资者的焦点转向实体经济问题，与此同时房地产和制造业的疲弱依然挥之不去。”澳新银行在报告中指出。

铜价受到良好德国数据的支撑。由于民间消费大幅增长，影响盖过投资持续疲弱，带动德国第三季经济温和增长，避免陷入衰退。

其它金属方面，LME期镍 下跌0.64%至每吨16,544美元，回吐周一涨幅。期铝 上涨0.4%至每吨2,054美元，期锌 上涨0.28%至每吨2,298美元。期锡 微跌0.02%，报每吨20,395美元。期铅 交投于每吨2,065美元，上涨0.27%。（完）

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(编译 王丽鑫/高琦 审校 张明钧)
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