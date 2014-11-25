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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:56 BJT

台湾金融：行动支付以QR Code申请数最多，NFC手机信用卡居次--金管会

路透台北11月25日 - 台湾金管会周二表示，目前银行开办行动支付业务以手机APP读取特约商店所提供QR Code的19家为最多，其次则为NFC手机信用卡，也有12家金融机构发行。

金管会银行局副局长邱淑贞今日在一场记者会并公布核准第一银行开办行动刷卡机mPOS，总计已有六家银行开办该项业务，除一银外，还有联卡中心、中国信托、永丰、台新、玉山等。

“iPhone的Apple Pay就是具有NFC功能。”金管会一不愿具名官员称。

目前金管会核准NFC手机信用卡业务计有12家银行。此外，万泰银行也已开办行动X卡业务。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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