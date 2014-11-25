台湾金融：行动支付以QR Code申请数最多，NFC手机信用卡居次--金管会

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月25日 - 台湾金管会周二表示，目前银行开办行动支付业务以手机APP读取特约商店所提供QR Code的19家为最多，其次则为NFC手机信用卡，也有12家金融机构发行。
金管会银行局副局长邱淑贞今日在一场记者会并公布核准第一银行开办行动刷卡机mPOS，总计已有六家银行开办该项业务，除一银外，还有联卡中心、中国信托、永丰、台新、玉山等。
“iPhone的Apple Pay就是具有NFC功能。”金管会一不愿具名官员称。
目前金管会核准NFC手机信用卡业务计有12家银行。此外，万泰银行也已开办行动X卡业务。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。