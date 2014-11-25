基金观点：明年中国经济可增长7.2%，刺激措施奏效--爱德蒙得洛希尔

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月25日 - 爱德蒙得洛希尔资产管理周二称，预期2015年中国国内生产总值（GDP）增长可达7.2%或高于市场预期，因持续的针对性刺激措施奏效。
该行中国股票主管胡兴在其评论中称，中国要实现高于预期的经济增长，不需要大规模的刺激措施，只要继续采用一些具针对性的手段。
这包括新的货币政策工具，如常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）及抵押补充贷款（PSL）。此外，发改委加快项目的批核，预期财政政策亦可提供一些支持。
“我们亦认为，一旦9月底公布的房地产市场刺激措施能有效稳定房地产市场，消费及投资便会随之而复苏。”他说。
爱德蒙得洛希尔指出，自去年11月第十八届三中全会以来，中国加快了市场改革的步伐，先后针对财政预算和税制实施了新法例，又修订了地方政府债务的监管措施，以降低地方政府融资平台的风险。与此同时，社会融资总量持续下降，反映了由于监管趋紧，影子银行或表外融资活动迅速收缩。
因此该行认为，中央政府在控制影子银行方面已取得了一些进展，目前的形势不会对中国经济构成任何系统性风险。
胡兴称，在中国的金融业之中，看好券商和房地产开发商，因金融创新步伐正在加快，沪港通、A股重启新股上市以及无风险溢价的下降亦会股市注入更多流动性。
他并指出，相信中国的新经济模式可以带来极佳的增长前景，并预期相关板块会继续跑赢大市并成为长线的赢家。
爱德蒙得洛希尔的投资组合中约75%是投资于新经济模式的企业，并集中于环保与新能源、医疗保健、消费与新生活方式以及资讯科技创新的产业。旧经济投资方面，该行倾向一些已采纳技术创新或在业务模式中结合价值链升级的传统工业。
爱德蒙得洛希尔集团专门从事私人银行及资产管理业务，于去年末管理的资产达1,336亿欧元，其资产管理业务分支所分管的资产接近450亿欧元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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