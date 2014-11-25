英国经济：央行总裁卡尼称若必要，MPC有出台更多刺激措施的很大灵活度

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透11月25日 - 英国央行总裁卡尼表示：
* 闲置产能过去三个月略入有下降
* 过去三个月总体工时增长情况逊于预期
* 英国经济中的闲置产能约为GDP的1%
* MPC讨论的是收紧政策的节奏和时机，而非进一步放松
* 不倾向于出台更多小规模非传统刺激措施
* 利率可能上升，但时机和幅度还不能确定
* 开始看到薪资数据转升
* 英国经济的趋势增速估计在2.25%左右
英国央行副总裁康利夫表示：
* 更担心通胀再次意外下滑的风险，而非通胀压力意外浮现的风险
* 在成本随通胀目标一起上涨之前，2%的生产率增幅将给薪资进一步上涨留下空间
* 尤其关注薪资、生产率和就业风险
* 存在通胀意外下滑的可能性，但预计不会出现通缩
英国央行MPC委员麦卡弗蒂表示：
* 当前通胀率低于目标并不能否定利率温和上调的需要
* 薪资增长全面提速的迹象应该不会等太久
* 仍担心2015年和2016年薪资上涨的前景
* 油价大幅下跌或能够以比英国央行预计的更大力度提振全球经济
英国央行MPC委员福布斯：
* 英国经济上行和下行两个方面都面临诸多风险
* 最近数据显示薪资增长可能终于出现转机
* 英国家庭动用储蓄来推动消费的做法不可持续
* 欧元区很有可能避免衰退。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。