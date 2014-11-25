英国经济：央行总裁卡尼称若必要，MPC有出台更多刺激措施的很大灵活度

路透11月25日 - 英国央行总裁卡尼表示：

* 闲置产能过去三个月略入有下降

* 过去三个月总体工时增长情况逊于预期

* 英国经济中的闲置产能约为GDP的1%

* MPC讨论的是收紧政策的节奏和时机，而非进一步放松

* 不倾向于出台更多小规模非传统刺激措施

* 利率可能上升，但时机和幅度还不能确定

* 开始看到薪资数据转升

* 英国经济的趋势增速估计在2.25%左右

英国央行副总裁康利夫表示：

* 更担心通胀再次意外下滑的风险，而非通胀压力意外浮现的风险

* 在成本随通胀目标一起上涨之前，2%的生产率增幅将给薪资进一步上涨留下空间

* 尤其关注薪资、生产率和就业风险

* 存在通胀意外下滑的可能性，但预计不会出现通缩

英国央行MPC委员麦卡弗蒂表示：

* 当前通胀率低于目标并不能否定利率温和上调的需要

* 薪资增长全面提速的迹象应该不会等太久

* 仍担心2015年和2016年薪资上涨的前景

* 油价大幅下跌或能够以比英国央行预计的更大力度提振全球经济

英国央行MPC委员福布斯：

* 英国经济上行和下行两个方面都面临诸多风险

* 最近数据显示薪资增长可能终于出现转机

* 英国家庭动用储蓄来推动消费的做法不可持续