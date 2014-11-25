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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 18:16 BJT

路透基点：河北钢铁正在筹措1亿美元贷款，已进入一般银团阶段--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国河北钢铁集团正在市场上筹措1亿美元三年期贷款，渣打银行为本案独家簿记行，已经进入一般银团组建阶段。

消息人士称，河北钢铁（香港）国际贸易有限公司是这笔贷款的借款方，由河北钢铁集团和中国进出口银行提供担保。

贷款利率较Libor加码210个基点。

所筹资金将用于为河北钢铁（香港）国际贸易有限公司及子公司的进出口相关业务提供融资支持，也将用作一般运营开支。

三家银行已经加入银团，另外还有数家正等待审批。

银团阶段计划在月末完成并关闭。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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