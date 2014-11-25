中国经济：水利建设加大政府投入的同时要更多运用市场机制--总理

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京11月25日 - 中国国务院总理李克强周二表示，水利建设要更多运用市场机制。在加大政府投入、盘活存量的同时，创新投融资机制，敞开大门鼓励社会资本投入，积极推行政府与私营部门合作等模式，让民间资本大显身手。
中国政府网新闻稿引述李克强称，水利建设是政府应提供的重要公共产品，能拉动有效投资，促进就业和农民增收，带动相关产业，发挥稳增长的关键作用。要更好发挥政策性金融支持水利的作用，建立合理的水价机制，用改革的红利促进水利事业发展。
“要利用原材料成本相对较低的时机，加快建设关系全局、具有较强辐射带动作用的172项重大水利工程，特别要在中西部地区建设一批重大调水工程、大型水库和节水灌溉骨干渠网，有效解决区域性缺水。”他在水利部座谈会上称。
李克强表示，在建项目要抓紧建设，具备条件的要尽快开工，正在论证的要加快前期工作，对经济增长形成持续拉动力。有关部门和地方要加大资金投入和政策支持，按照统一的工程标准，加快建设进度，提高完工率。
中国国务院今年5月决定加快重大水利工程建设，在今明年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。