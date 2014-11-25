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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 18:23 BJT

表格：沪港通市场数据摘要（11月25日）

路透香港11月25日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布沪港通市场数据摘要。

沪股通 港股通

每日额度余额 101.47亿元人民币（已用21.9% 103.45亿元人民币（已用1.5%

） ） =============================================================================

沪股通--十大成交活跃股

排名 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额

（人民币） （人民币） （人民币）

1 中国平安 308,151,825 139,414,252 447,566,077

2 上汽集团 375,099,491 7,109,360 382,208,851

3 农业银行 253,218,970 1,039,812 254,258,782

4 招商银行 207,601,794 23,154,494 230,756,289

5 大秦铁路 157,058,198 15,803,474 172,861,672

6 浦发银行 157,061,046 1,438,340 158,499,386

7 中国太保 139,821,352 11,313,825 151,135,177

8 贵州茅台 97,301,357 5,969,017 103,270,374

9 中国人寿 94,392,392 8,340,795 102,733,188

10 中信证券 89,662,798 2,704,172 92,366,970 =============================================================================

港股通--十大成交活跃股

排名 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额

（港元） （港元） （港元）

1 人和商业 33,790,320 12,260,750 46,051,070

2 洛阳钼业 13,442,480 8,688,720 22,131,200

3 紫金矿业 11,917,040 7,082,020 18,999,060

4 凤凰卫视 11,142,780 6,432,080 17,574,860

5 中芯国际 8,262,460 6,340,350 14,602,810

6 大连港 10,442,960 3,966,700 14,409,660

7 腾讯控股 10,597,470 3,550,110 14,147,580

8 上海电气 6,797,840 6,345,960 13,143,800

9 雨润食品 4,370,980 7,810,010 12,180,990

10 昆明机床 6,905,020 4,509,380 11,414,400 （完）

浏览相关细节，请点选(here(20141125)C.pdf) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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