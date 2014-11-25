表格：沪港通市场数据摘要（11月25日）

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月25日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布沪港通市场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 101.47亿元人民币（已用21.9% 103.45亿元人民币（已用1.5%
） ） =============================================================================
沪股通--十大成交活跃股
排名 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（人民币） （人民币） （人民币）
1 中国平安 308,151,825 139,414,252 447,566,077
2 上汽集团 375,099,491 7,109,360 382,208,851
3 农业银行 253,218,970 1,039,812 254,258,782
4 招商银行 207,601,794 23,154,494 230,756,289
5 大秦铁路 157,058,198 15,803,474 172,861,672
6 浦发银行 157,061,046 1,438,340 158,499,386
7 中国太保 139,821,352 11,313,825 151,135,177
8 贵州茅台 97,301,357 5,969,017 103,270,374
9 中国人寿 94,392,392 8,340,795 102,733,188
10 中信证券 89,662,798 2,704,172 92,366,970 =============================================================================
港股通--十大成交活跃股
排名 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 人和商业 33,790,320 12,260,750 46,051,070
2 洛阳钼业 13,442,480 8,688,720 22,131,200
3 紫金矿业 11,917,040 7,082,020 18,999,060
4 凤凰卫视 11,142,780 6,432,080 17,574,860
5 中芯国际 8,262,460 6,340,350 14,602,810
6 大连港 10,442,960 3,966,700 14,409,660
7 腾讯控股 10,597,470 3,550,110 14,147,580
8 上海电气 6,797,840 6,345,960 13,143,800
9 雨润食品 4,370,980 7,810,010 12,180,990
10 昆明机床 6,905,020 4,509,380 11,414,400 （完）
浏览相关细节，请点选(here(20141125)C.pdf) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。