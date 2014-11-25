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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 18:22 BJT

中国金融：惠誉称中国降息对银行业不利，并强化对该行业负面展望

路透11月25日 - 评级机构惠誉表示，中国降息对银行业不利。

不仅如此，降息还强化了惠誉对银行业表现的负面展望。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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