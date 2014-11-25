国际油市：俄罗斯12月乌拉尔原油出口预计下降

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透莫斯科11月25日 - 周二公布的初步出口计划显示：
* 俄罗斯12月从普里莫尔斯克出口的原油将从11月的330万吨削减至200万吨
* 俄罗斯12月从UST-LUGA出口的乌拉尔原油将从11月的210万吨降至150万吨
* 俄罗斯12月从NOVOROSSIISK出口的乌拉尔原油预计从11月的198万吨降至181.5万吨。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。