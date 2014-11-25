国际油市：俄罗斯12月乌拉尔原油出口预计下降

路透莫斯科11月25日 - 周二公布的初步出口计划显示：

* 俄罗斯12月从普里莫尔斯克出口的原油将从11月的330万吨削减至200万吨

* 俄罗斯12月从UST-LUGA出口的乌拉尔原油将从11月的210万吨降至150万吨