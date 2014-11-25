版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 18:39 BJT

国际油市：俄罗斯12月乌拉尔原油出口预计下降

路透莫斯科11月25日 - 周二公布的初步出口计划显示：

* 俄罗斯12月从普里莫尔斯克出口的原油将从11月的330万吨削减至200万吨

* 俄罗斯12月从UST-LUGA出口的乌拉尔原油将从11月的210万吨降至150万吨

* 俄罗斯12月从NOVOROSSIISK出口的乌拉尔原油预计从11月的198万吨降至181.5万吨。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐