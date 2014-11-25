香港个股：冠君产业信托拟扩大投资范围，以提高投资回报

路透香港11月25日 - 投资写字楼及零售物业的房地产信托基金--冠君产业信托 周二称，拟扩大投资范围至包括物业发展及投资若干金融工具，冀提高投资回报率。

香港证监会今年8月起放宽房地产投资信托基金（REITs）投资限制之修订，以准许REIT从事物业发展活动及投资若干金融工具，但仍受若干限制，包括发展成本总额不得超过REIT的资产总值之一成，及发展成本、相关投资合并价值和其他非房地产资产的总和不得超过REIT总资产值的25%。

冠君产业信托管理人--鹰君资产管理（冠君）有限公司认为，有关修订提高的灵活性，令冠君可收购现有物业的毗邻物业，以进行综合发展，将新物业作为现有项目的扩建或副楼，为冠君提供更高经常性租金收入及扩展平台。

建议修订投资范围，须得到冠君产业信托的股东在下月23日举行的股东特别大会上进行表决通过方可实行。

冠君产业信托现时拥有位于中区的甲级写字楼物业花旗银行广场，以及购物区旺角朗豪坊两幢地标物业，总楼面面积293万平方尺。

该股今天小幅收高0.28%，报3.55港元。（完）

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