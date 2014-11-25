香港个股：冠君产业信托拟扩大投资范围，以提高投资回报

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月25日 - 投资写字楼及零售物业的房地产信托基金--冠君产业信托 周二称，拟扩大投资范围至包括物业发展及投资若干金融工具，冀提高投资回报率。
香港证监会今年8月起放宽房地产投资信托基金（REITs）投资限制之修订，以准许REIT从事物业发展活动及投资若干金融工具，但仍受若干限制，包括发展成本总额不得超过REIT的资产总值之一成，及发展成本、相关投资合并价值和其他非房地产资产的总和不得超过REIT总资产值的25%。
冠君产业信托管理人--鹰君资产管理（冠君）有限公司认为，有关修订提高的灵活性，令冠君可收购现有物业的毗邻物业，以进行综合发展，将新物业作为现有项目的扩建或副楼，为冠君提供更高经常性租金收入及扩展平台。
建议修订投资范围，须得到冠君产业信托的股东在下月23日举行的股东特别大会上进行表决通过方可实行。
冠君产业信托现时拥有位于中区的甲级写字楼物业花旗银行广场，以及购物区旺角朗豪坊两幢地标物业，总楼面面积293万平方尺。
该股今天小幅收高0.28%，报3.55港元。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。