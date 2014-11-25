中国证券：新三板本月底挂牌企业超1,400家，鼓励券商为推荐企业估值

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月25日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）周二表示，预计到11月底，新三板出具“同意挂牌函”的企业数量将超过1,400家。新三板并鼓励主板券商为被推荐企业的投资价值作出评估。
新三板网站新闻稿称，根据全国股转系统最新公示的在审企业基本情况表统计，目前在审企业共计732家，将于今年11月底至明年1月期间陆续审查完毕。本年度，全国股转系统已累计接收1,600余家股份公司的挂牌申请。
下一步，新三板将加强对主办券商质控/内核专业人员和项目人员的督导和培训，积极发挥主办券商内控/内核的专业能力和力量，提高执业质量和挂牌公司信息披露质量。
新三板积极鼓励主办券商结合自身专业能力，除注重信息披露的合规性和有效性外，还应以投资者需求为导向挖掘企业业务特点，鼓励为被推荐企业的投资价值作出评估，为挂牌以后的交易、融资等行为提供增值服务。
新三板本次并没有提高挂牌准入条件和门槛。意在引导主办券商加强内部质量控制，强化质控部门的督查内审机制，督促项目组重视并积极落实质控/内核提出的信息披露问题，使得挂牌审查工作更加高效便捷。
欲浏览全文，点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。