OECD报告：日本需要财政整固计划，以避免日央行宽松政策带来的风险

OECD表示，日本央行上月意外扩大资产购买规模是适当的，但该央行下个财年仍不太可能实现2%的通胀目标。

“即使目前通胀预期低于通胀目标，但实际上的政府赤字货币化可能将大幅提升通胀预期，”OECD在其报告中称。

“为了控制可能的不稳定性所带来的风险，必须要建立详细且可信的长期整顿目标。”

日本首相安倍晋三上周决定推迟原定于明年的消费税上调。

推迟第二次上调消费税缓解了人们对经济前景的忧虑，但令人担心日本的动作还不充分，难以控制其债务负担。

一些投资者担心的另一原因是，日本央行上月扩大量化宽松规模，每年购买的政府公债数量从此前的50万亿日圆，提高至80万亿日圆。(完)