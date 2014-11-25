OECD报告：日本需要财政整固计划，以避免日央行宽松政策带来的风险

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
OECD表示，日本央行上月意外扩大资产购买规模是适当的，但该央行下个财年仍不太可能实现2%的通胀目标。
“即使目前通胀预期低于通胀目标，但实际上的政府赤字货币化可能将大幅提升通胀预期，”OECD在其报告中称。
“为了控制可能的不稳定性所带来的风险，必须要建立详细且可信的长期整顿目标。”
日本首相安倍晋三上周决定推迟原定于明年的消费税上调。
推迟第二次上调消费税缓解了人们对经济前景的忧虑，但令人担心日本的动作还不充分，难以控制其债务负担。
一些投资者担心的另一原因是，日本央行上月扩大量化宽松规模，每年购买的政府公债数量从此前的50万亿日圆，提高至80万亿日圆。(完)
(编译 于春红; 审校 田建华/王洋)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。