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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 19:01 BJT

OECD报告：预计全球经济稳步复苏，敦促欧洲央行采取更多措施

OECD对欧元区较为担心，称“或许已滑入持久性的停滞陷阱。”

其写道，“若经济增长停滞或通胀预期进一步降温，则欧元区有通缩风险。”

其对欧元区2015年和2016年的通胀率预期分别为0.6%和1.0%，比欧盟自己的预估稍显悲观。

OECD称，中国经济成长料将略微走软。其补充称，“今年采取的刺激措施持续支持产出增长，但地产市场活动依旧疲弱。”(完)
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