OECD报告：预计全球经济稳步复苏，敦促欧洲央行采取更多措施

OECD对欧元区较为担心，称“或许已滑入持久性的停滞陷阱。”

其写道，“若经济增长停滞或通胀预期进一步降温，则欧元区有通缩风险。”

其对欧元区2015年和2016年的通胀率预期分别为0.6%和1.0%，比欧盟自己的预估稍显悲观。