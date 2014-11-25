OECD报告：预计全球经济稳步复苏，敦促欧洲央行采取更多措施

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
OECD对欧元区较为担心，称“或许已滑入持久性的停滞陷阱。”
其写道，“若经济增长停滞或通胀预期进一步降温，则欧元区有通缩风险。”
其对欧元区2015年和2016年的通胀率预期分别为0.6%和1.0%，比欧盟自己的预估稍显悲观。
OECD称，中国经济成长料将略微走软。其补充称，“今年采取的刺激措施持续支持产出增长，但地产市场活动依旧疲弱。”(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。