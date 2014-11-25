表格：OECD对主要国家公共赤字和通胀率预估

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎11月25日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布了最新的经济展望报告，以下是对主要国家公共赤字和消费者物价指数(CPI)的预估。
政府财政收支平衡一览和预估(“+”表示盈余，“-”表示赤字，数据以相当于GDP的百分比形式来呈现)：
-------------公共预算赤字-----------
2014 2015 2016
澳洲 -3.3 -2.0 -1.5
奥地利 -3.0 -2.2 -1.8
比利时 -2.9 -2.1 -1.3
加拿大 -2.0 -1.8 -1.4
捷克 -1.4 -2.1 -1.5
丹麦 -1.7 -2.2 -2.3
爱沙尼亚 -0.3 -0.3 -0.2
芬兰 -2.6 -2.1 -1.8
法国 -4.4 -4.3 -4.1
德国 0.2 0.0 0.2
希腊 -1.0 -0.5 0.2
匈牙利 -2.9 -2.6 -2.5
冰岛 -0.5 -0.3 0.1
爱尔兰 -3.7 -2.9 -2.7
以色列 -3.8 -4.0 -3.3
意大利 -3.0 -2.8 -2.1
日本 -8.3 -7.3 -6.3
韩国 -0.6 -1.0 -0.7
卢森堡 0.9 0.2 0.5
荷兰 -2.6 -2.3 -2.2
新西兰 0.0 0.7 1.0
挪威 9.9 9.5 9.4
波兰 -3.3 -2.9 -2.6
葡萄牙 -4.9 -2.9 -2.3
斯洛伐克 -2.9 -2.6 -2.2
斯洛文尼亚 -4.4 -2.9 -2.4
西班牙 -5.5 -4.4 -3.3
瑞典 -1.7 -1.3 -0.6
瑞士 0.5 0.8 1.2
英国 -5.5 -4.4 -3.1
美国 -5.1 -4.3 -4.0
欧元区 -2.6 -2.3 -1.9
OECD整体 -3.9 -3.4 -2.9
-------------------通胀率-------------
2014 2015 2016
美国 1.4 1.2 1.7
欧元区 0.5 0.6 1.0
日本 2.9 1.8 1.6
OECD整体 1.6 1.5 1.8
(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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