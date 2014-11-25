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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 19:00 BJT

表格：OECD对主要国家公共赤字和通胀率预估

路透巴黎11月25日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布了最新的经济展望报告，以下是对主要国家公共赤字和消费者物价指数(CPI)的预估。

政府财政收支平衡一览和预估(“+”表示盈余，“-”表示赤字，数据以相当于GDP的百分比形式来呈现)：

-------------公共预算赤字-----------

2014 2015 2016

澳洲 -3.3 -2.0 -1.5

奥地利 -3.0 -2.2 -1.8

比利时 -2.9 -2.1 -1.3

加拿大 -2.0 -1.8 -1.4

捷克 -1.4 -2.1 -1.5

丹麦 -1.7 -2.2 -2.3

爱沙尼亚 -0.3 -0.3 -0.2

芬兰 -2.6 -2.1 -1.8

法国 -4.4 -4.3 -4.1

德国 0.2 0.0 0.2

希腊 -1.0 -0.5 0.2

匈牙利 -2.9 -2.6 -2.5

冰岛 -0.5 -0.3 0.1

爱尔兰 -3.7 -2.9 -2.7

以色列 -3.8 -4.0 -3.3

意大利 -3.0 -2.8 -2.1

日本 -8.3 -7.3 -6.3

韩国 -0.6 -1.0 -0.7

卢森堡 0.9 0.2 0.5

荷兰 -2.6 -2.3 -2.2

新西兰 0.0 0.7 1.0

挪威 9.9 9.5 9.4

波兰 -3.3 -2.9 -2.6

葡萄牙 -4.9 -2.9 -2.3

斯洛伐克 -2.9 -2.6 -2.2

斯洛文尼亚 -4.4 -2.9 -2.4

西班牙 -5.5 -4.4 -3.3

瑞典 -1.7 -1.3 -0.6

瑞士 0.5 0.8 1.2

英国 -5.5 -4.4 -3.1

美国 -5.1 -4.3 -4.0

欧元区 -2.6 -2.3 -1.9

OECD整体 -3.9 -3.4 -2.9

-------------------通胀率-------------

2014 2015 2016

美国 1.4 1.2 1.7

欧元区 0.5 0.6 1.0

日本 2.9 1.8 1.6

OECD整体 1.6 1.5 1.8

(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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