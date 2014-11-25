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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 19:22 BJT

国际油市：12月船期380-cst船用燃料油的月度定期升水上涨

路透新加坡11月25日 - 交易员周二表示，12月船期的380-cst船用燃料油的月度定期升水据悉以每吨5-6美元达成，几乎较11月的翻了一番。

还有消息称一度有高达每吨8美元的交易达成，但不能确认。

380-cst燃料油12月/1月互换明显低于当前的现货升水，后者目前为每吨逾10美元。

一位交易员表示，这可能是因为信贷趋紧导致需求降低。

一位在新加坡的交易员说：“价格仍然高企，因此需求一直不好。想想卖家或许很难，因没有许多人能够支付现金或使用信用证。”

船货升水周二也下滑，指标380-cst燃料油升水下降0.36美元至每吨较新加坡现货报价升水4.50美元。

未有报告有现货交易。(完)

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(编译 王洋; 审校 于春红)
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