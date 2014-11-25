国际油市：交易商关注定期供给谈判，已有数项重大交易敲定

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡11月25日 - 业界消息人士周二表示，亚洲交易商仍在关注定期供给谈判，目前已有敲定的重大交易。
消息人士称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)将其2015年交货的500ppm含硫柴油定价为较中东报价每桶升水1.45美元，低于上年的每桶2.50美元水准。
该公司还将2015年交货的航煤定价为较中东报价每桶升水1.85美元，低于上年的每桶升水2.15美元。
消息人士称，买家包括Energy、Oman Trading International和维多。
新加坡市场达成三笔柴油现货交易，没有达成航煤交易。
道达尔以每桶较新加坡报价持平的价格，向托克售出25万桶500ppm含硫柴油，船期为12月13至17日。
兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.10美元的价格，从雪佛龙买入15万桶含硫500 ppm柴油，船期为12月12至16日。
兴隆以每桶较新加坡平均持平的价格，从道达尔买入25万桶500 ppm含硫柴油，船期为12月9至16日。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。