国际油市：交易商关注定期供给谈判，已有数项重大交易敲定

路透新加坡11月25日 - 业界消息人士周二表示，亚洲交易商仍在关注定期供给谈判，目前已有敲定的重大交易。

消息人士称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)将其2015年交货的500ppm含硫柴油定价为较中东报价每桶升水1.45美元，低于上年的每桶2.50美元水准。

该公司还将2015年交货的航煤定价为较中东报价每桶升水1.85美元，低于上年的每桶升水2.15美元。

消息人士称，买家包括Energy、Oman Trading International和维多。

新加坡市场达成三笔柴油现货交易，没有达成航煤交易。

道达尔以每桶较新加坡报价持平的价格，向托克售出25万桶500ppm含硫柴油，船期为12月13至17日。

兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.10美元的价格，从雪佛龙买入15万桶含硫500 ppm柴油，船期为12月12至16日。

兴隆以每桶较新加坡平均持平的价格，从道达尔买入25万桶500 ppm含硫柴油，船期为12月9至16日。(完)

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