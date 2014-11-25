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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 19:30 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货弹离近一个月低位，产量担忧消退

路透吉隆坡11月25日 - 周二马来西亚棕榈油期货上涨，脱离近一个月低位，因在午后关于11月棕榈油产量增长的担忧降温。

指标2月棕榈油期货 收高0.5%，报每吨2,218马币(林吉特)，弹离早盘触及的10月28日低点2,187马币。

马来西亚棕榈油协会(MPOA)预计11月1-20日棕榈油产量较上月同期增长2.4%。

一驻吉隆坡的外资大宗商品经纪公司交易员称，“人们认为11月全月棕榈油产量会下滑7-10%，但是他们看到前20日产量增长逾2%之后，出货市场意外，引发一些恐慌抛盘。”

“但是午后人们开始不理会该消息，价格开始反弹。”

不过出口需求不高限制棕榈油价格涨势。据船货调查机构Intertek Testing Services，11月1-25日马来西亚棕榈油船货较一个月前减少2.9%至1,102,724吨。

另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布同期出口下滑3.3%。

新加坡一棕榈油交易员称，11月剩余时间出口需求可能会依然疲软。

总成交量为46,234口，高于均值的35,000口。

马币兑美元 上涨0.1%至3.3485，也限制棕榈油涨幅。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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