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债券 | 2014年 11月 25日 星期二 19:29 BJT

欧元区经济：通缩风险不是那么高--德国央行副总裁

路透法兰克福11月25日 - 德国央行副总裁Claudia Buch周二表示，该央行认为欧元区通缩风险不是那么高。

“我们认为通缩风险不是特别高，”Claudia Buch对记者称。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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