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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 20:10 BJT

东南亚股市：涨跌互见，马来西亚股市升至三周高位

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 428.11 0.20 +0.05 +10.23 388.37

新加坡 3344.99 4.46 +0.13 +5.61 3167.43

马来西亚 1838.56 4.79 +0.26 -1.52 1866.96

泰国 1596.80 6.66 +0.42 +22.95 1298.71

印尼 5118.95 -22.82 -0.44 +19.76 4274.18

菲律宾 7286.85 -38.28 -0.52 +23.72 5889.83

越南 585.91 3.38 +0.58 +16.11 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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法股CAC-40指数 (编译/审校 于春红/王洋/田建华)
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