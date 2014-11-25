国际油市：亚洲汽油裂解价差涨至一周半高位，台塑延迟最多12万吨船货

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡11月25日 - 亚洲汽油裂解价差周二上扬至一周半高位每桶8.38美元，市场预期在台湾一汽油生产部门意外关闭后，供应将紧缩。
台塑已经将日产能8.4万桶的渣油流化催化裂解关闭，消息人士称将关闭约三周，且12月的汽油船货有9-12万吨将推迟至1月。
这比台塑单月出口量的一半还多。
官方数据显示，今年前九个月，台塑和台湾中油公司汽油出口较上年减少8.4%。
巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)求购8批总计40万吨的汽油船货，2014年12月至2015年3月运抵，价格为较中东石脑油报价每吨高出近79-89美元。
卖家是中石油、道达尔、Swiss Singapore和Oman Trading。
亚洲石脑油裂解价差跌至四日低位每吨72.85美元，因供应预计维持在高位。
交易商称亚洲需求稳健。
不过交易商称，从欧洲和地中海发往亚洲的船货数量远超需求。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。