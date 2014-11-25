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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 20:21 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差涨至一周半高位，台塑延迟最多12万吨船货

路透新加坡11月25日 - 亚洲汽油裂解价差周二上扬至一周半高位每桶8.38美元，市场预期在台湾一汽油生产部门意外关闭后，供应将紧缩。

台塑已经将日产能8.4万桶的渣油流化催化裂解关闭，消息人士称将关闭约三周，且12月的汽油船货有9-12万吨将推迟至1月。

这比台塑单月出口量的一半还多。

官方数据显示，今年前九个月，台塑和台湾中油公司汽油出口较上年减少8.4%。

巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)求购8批总计40万吨的汽油船货，2014年12月至2015年3月运抵，价格为较中东石脑油报价每吨高出近79-89美元。

卖家是中石油、道达尔、Swiss Singapore和Oman Trading。

亚洲石脑油裂解价差跌至四日低位每吨72.85美元，因供应预计维持在高位。

交易商称亚洲需求稳健。

不过交易商称，从欧洲和地中海发往亚洲的船货数量远超需求。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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