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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 22:38 BJT

美国热股：当当第三季获利低于预估，早盘股价重挫

路透11月25日 - 中国在线图书及媒体零售商当当 公布，第三季获利低于预估，受累于营销支出上升。该公司称，营销支出同比及环比均上升，体现对移动广告及新目标类别的投资增加。

当当预计，第四季营收约为25亿元人民币(合4.08亿美元)，高于分析师平均预估的4.015亿美元。

在周二早盘交易中，当当股价重挫逾5%，报11.77美元。(完)
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