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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 22:40 BJT

美国热股：久邦数码第三季获利低于预期，早盘股价急挫近8%

路透11月25日 - 移动网络产品及服务提供商久邦数码 公布，第三季获利低于预期，因成本上升而利润率下降。移动阅读服务带来的营收下挫28.4%，因人们对该公司在线文学内容的购买减少。

在周二早盘交易中，久邦数码股价急挫7.76%，报5.70美元。(完)
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