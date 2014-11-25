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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 22:40 BJT

美国热股：英利绿色能源连续第六个季度录得亏损缩窄，早盘股价大跌

路透11月25日 - 中国太阳能面板生产商英利绿色能源控股 公布，连续第六个季度录得亏损缩窄，因成本下降。该公司公布，太阳能组件总出货量为903.4兆瓦。该公司在过去12个季度中都没有录得获利。

在周二早盘交易中，英利绿色能源控股股价大跌5%，报2.84美元。(完)
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