表格：加拿大9月零售销售较前月增长0.8%，达到创纪录的428.5亿加元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透11月25日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大9月零售销售较前月增长0.8%，达到创纪录的428.5亿加元(379.2亿美元)，受汽车销售增加提振。
11个分类零售销售中有五个增长，亦即相当于59%的零售贸易呈现增长，汽车和零部件销售增长3.4%。扣除汽车的零售销售持平。
(百分比变动) 9月 9月 8月(修正值) 8月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.8 +4.5 -0.2 -0.3
扣除汽车/零部件 0.0 +3.4 -0.2 -0.3
注：数据经过季节性调整。
分析师原预期9月整体零售销售增长0.5%，扣除汽车销售成长0.3%(完)。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。