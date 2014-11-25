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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 21:36 BJT

表格：加拿大9月零售销售较前月增长0.8%，达到创纪录的428.5亿加元

路透11月25日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大9月零售销售较前月增长0.8%，达到创纪录的428.5亿加元(379.2亿美元)，受汽车销售增加提振。

11个分类零售销售中有五个增长，亦即相当于59%的零售贸易呈现增长，汽车和零部件销售增长3.4%。扣除汽车的零售销售持平。

(百分比变动) 9月 9月 8月(修正值) 8月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.8 +4.5 -0.2 -0.3

扣除汽车/零部件 0.0 +3.4 -0.2 -0.3

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期9月整体零售销售增长0.5%，扣除汽车销售成长0.3%(完)。
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