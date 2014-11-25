重发-表格：美国第三季GDP环比年率修正值为成长3.9%，预估为增长3.3%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(重发以对齐表格)
路透11月25日 - 美国商务部美周二公布：
* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%(预估为成长3.3%，前值为增长3.5%)
* 美国第三季最终销售成长4.1%(市场预估为增长2.5%)，前值为成长4.2%
* 美国第三季GDP平减指数为上升1.4%(预估为升1.3%)，前值为升1.3%
* 美国第三季消费者支出为增长2.2%(前值为成长1.8%)
* 美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数上涨1.3%(预估为上涨1.2%，前值为上涨1.2%)
* 美国第三季核心PCE物价指数上涨1.4%(预估为上涨1.4%)，前值为涨1.4%
* 美国第三季出口增加4.9%(前值为增加7.8%)，进口下降0.7%(前值为下降1.7%)
* 美国第三季企业库存为增加791亿美元(前值为增加628亿美元)，此一修正造成GDP减少0.12个百分点
第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第三季 第三季 第二季 2013年
修正值 初值
实质GDP环比年率 3.9 3.5 4.6 2.2
国内产品最终销售 4.1 4.2 3.2 2.2
个人消费支出(PCE)物价指数 1.3 1.2 2.3 1.2
核心PCE物价指数 1.4 1.4 2.0 1.3
GDP隐性平减指数 1.4 1.3 2.1 1.5
消费者支出 2.2 1.8 2.5 2.4
耐久财(耐用品) 8.7 7.2 14.1 6.7
非耐久财 2.2 1.1 2.2 1.9
服务业 1.2 1.1 0.9 1.9
企业投资 7.1 5.5 9.7 3.0
房屋投资 2.7 1.8 8.8 11.9
出口 4.9 7.8 11.1 3.0
进口 -0.7 -1.7 11.3 1.1 (完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。