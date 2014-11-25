重发-表格：美国第三季GDP环比年率修正值为成长3.9%，预估为增长3.3%

(重发以对齐表格)

路透11月25日 - 美国商务部美周二公布：

* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%(预估为成长3.3%，前值为增长3.5%)

* 美国第三季最终销售成长4.1%(市场预估为增长2.5%)，前值为成长4.2%

* 美国第三季GDP平减指数为上升1.4%(预估为升1.3%)，前值为升1.3%

* 美国第三季消费者支出为增长2.2%(前值为成长1.8%)

* 美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数上涨1.3%(预估为上涨1.2%，前值为上涨1.2%)

* 美国第三季核心PCE物价指数上涨1.4%(预估为上涨1.4%)，前值为涨1.4%

* 美国第三季出口增加4.9%(前值为增加7.8%)，进口下降0.7%(前值为下降1.7%)

* 美国第三季企业库存为增加791亿美元(前值为增加628亿美元)，此一修正造成GDP减少0.12个百分点

第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第三季 第三季 第二季 2013年

修正值 初值

实质GDP环比年率 3.9 3.5 4.6 2.2

国内产品最终销售 4.1 4.2 3.2 2.2

个人消费支出(PCE)物价指数 1.3 1.2 2.3 1.2

核心PCE物价指数 1.4 1.4 2.0 1.3

GDP隐性平减指数 1.4 1.3 2.1 1.5

消费者支出 2.2 1.8 2.5 2.4

耐久财(耐用品) 8.7 7.2 14.1 6.7

非耐久财 2.2 1.1 2.2 1.9

服务业 1.2 1.1 0.9 1.9

企业投资 7.1 5.5 9.7 3.0

房屋投资 2.7 1.8 8.8 11.9

出口 4.9 7.8 11.1 3.0