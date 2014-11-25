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债券 | 2014年 11月 25日 星期二 22:21 BJT

表格：美国9月房价持平，8月修正为上升0.4%--FHFA

路透11月25日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的9月房价指数如下：

9月 8月 (前值) 13年9月

百分比变化 持平 +0.4 +0.5 +4.3

指数 214.0 213.9 214.0 205.3(完) (编译 李军 审校 母红)
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