美国数据：9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价增幅为近两年来最低

路透纽约11月25日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，9月美国独栋屋价格按年涨幅超预期，但增速较前一个月有所放缓，为近两年来最低。

经季节调整后，9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，为2012年10月以来最小增幅。路透调查访问的分析师预估为上升4.6%。

经季节调整后，美国9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上月上涨0.3%，预估为上升0.1%。

未经季节调整的房价与之前一个月持平，预估为上涨0.2%。

“房价上涨的总体趋势是持续放缓，”S&P Dow Jones Indices指数委员会的主席David Blitzer在一份声明中表示。

“由于经济表现看似强于一年前，2015年楼市前景为持稳至小幅改善。”

美国9月标普/CASE-SHILLER 10个大都会地区房价同比增长4.8%，低于8月的涨幅。