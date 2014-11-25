美国数据：9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价增幅为近两年来最低

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约11月25日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，9月美国独栋屋价格按年涨幅超预期，但增速较前一个月有所放缓，为近两年来最低。
经季节调整后，9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，为2012年10月以来最小增幅。路透调查访问的分析师预估为上升4.6%。
经季节调整后，美国9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上月上涨0.3%，预估为上升0.1%。
未经季节调整的房价与之前一个月持平，预估为上涨0.2%。
“房价上涨的总体趋势是持续放缓，”S&P Dow Jones Indices指数委员会的主席David Blitzer在一份声明中表示。
“由于经济表现看似强于一年前，2015年楼市前景为持稳至小幅改善。”
美国9月标普/CASE-SHILLER 10个大都会地区房价同比增长4.8%，低于8月的涨幅。
经季节性调整后，美国9月标普/CASE-SHILLER 10个大都会地区房价较上月上涨0.3%，8月为回落0.2%。未经季节性调整的标普/CASE-SHILLER 10个大都会地区房价与上月持平，8月为增长0.2%。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。